Сейсмолог спрогнозировал землетрясение магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула

По словам Наджи Гёрюра, вероятность подземных толчков такой силы превышает 60%, это может привести к большому числу жертв

СТАМБУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Вероятность землетрясения магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула превышает 60%, но мегаполис к нему не готов, что может привести к большому количеству жертв. Такое мнение в день, когда в Турции вспоминают разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря 17 августа 1999 года, высказал ведущий местный сейсмолог Наджи Гёрюр.

"30-летний период, в течение которого в районе Стамбула прогнозируется новое землетрясение магнитудой 7,0 и более, подходит к концу. Мы ранее неоднократно предупреждали, что до 2029 года ожидаем в регионе землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 64%, и Стамбул к такому землетрясению не готов", - приводит высказывания эксперта телеканал TV-100.

В августе 1999 года в районе Стамбула, который расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., 45 тыс. пострадали.

Турецкие сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула. При толчках магнитудой 7,0 и более, как они считают, порядка 90 тыс. строений в городе с населением около 16 млн. человек могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн жителей.

О необходимости подготовки Стамбула к сильному землетрясению власти Турции всерьез заговорили после разрушительных толчков на юго-востоке стране в феврале 2023 года. Как заявлял ранее министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки, порядка 1,5 млн единиц жилого фонда Стамбула, или его четверть, находятся в зоне риска. По его словам, возглавляемое им министерство, другие ведомства и местные власти проводят работу по расселению из ветхого жилого фонда и строительству в Стамбуле сейсмоустойчивого жилья. В частности, планируется построить 300-350 тыс. домов в рамках проекта реновации, соответствующий законопроект будет рассмотрен в парламенте в осеннюю сессию.