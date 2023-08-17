В Улан-Удэ открывается первый Международный буддийский форум

В мероприятии примут участие гости из Монголии, Непала, Индии, Китая и других стран

ТАСС, 17 августа. Представители религиозных организаций, ученые и дипломаты из 13 стран примут участие в первом Международном буддийском форуме "Традиционный буддизм и вызовы современности", который открывается в Улан-Удэ. Они обсудят развитие буддизма, а также создание площадки для международного диалога, сообщили ТАСС организаторы форума.

"Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Он проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры и играет важную объединяющую религиозно-культурную роль в распространении буддийской религии, укреплении международного взаимодействия буддистов и установлении связей с другими странами", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил приветствие участникам форума, отметив, что мероприятие будет содействовать продвижению традиционных ценностей. "Уверен, что ваша встреча внесет вклад в продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, наращивание взаимодействия государственных и религиозных структур. И, конечно, будет способствовать развитию межкультурного диалога, поддержанию атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между народами", - говорится в тексте приветствия.

Министр назвал проведение форма "новаторской инициативой" правительства Бурятии, которую поддержали Буддийская традиционная Сангха России и Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям. "Радует, что в форуме принимают участие религиозные деятели, политики, ученые, широкая общественность из разных стран. Для нас особенно ценно, что мероприятие проходит в России - государстве-цивилизации, где в мире и согласии проживают представители различных конфессий", - отмечается в заявлении Лаврова.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвеенко в обращении к участникам форума заявила, что Россия заинтересована в расширении и укреплении отношений со странами, традиционно исповедующими буддизм. "Символично, что [форум] проходит в Республике Бурятия. Регион является не только признанным центром буддийской культуры, но и ярким примером комфортного существования представителей разных народов и верований", - отметила она.

В рамках деловой программы первого дня участники форума обсудят буддийское образование, положение этой религии в современном обществе и информационном пространстве, международное сотрудничество государств, где распространено учение, а также восточную медицину и сохранение культурно-исторического наследия. Ключевое событие Международного буддийского форума - пленарная сессия - посвятят традиционному буддизму и вызовам современности.

О форуме

Международный буддийский форум пройдет в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. К участию в нем приглашены гости из 13 стран, включая Монголию, Непал, Индию, Китай, Мьянма, Шри-Ланку, Вьетнам, Таиланд и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ Калмыкии, Тувы, Алтая, Забайкальского края и Иркутской области.

Его организаторы - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.