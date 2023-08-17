Путин присвоил звание генерал-майора спикеру парламента Чечни

Магомед Даудов грамотно и эффективно курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО, сообщил глава республики Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-майора МВД РФ председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Президент России Владимир Путин своим указом присвоил моему дорогому председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД РФ. Таким образом, глава государства в очередной раз высоко оценил успехи команды Кадырова, за что мы ему очень благодарны и признательны", - написал Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что после эффективной работы в разных должностях Даудов ранее награжден звездой Героя России, является кавалером ордена Кадырова, а также имеет многочисленные государственные и республиканские награды.

"Сегодня, помимо плодотворной деятельности в парламенте республики, он грамотно и эффективно курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО. Кроме широкого спектра вопросов, направленных на обеспечение военнослужащих и силовиков из Чеченской Республики, штаб также отвечает за подготовку и отправку добровольцев", - добавил Кадыров.