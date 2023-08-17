16 августа, 22:53

Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах

Татьяна Барыбина/ ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Татьяна Барыбина/ ТАСС

Глава Чечни отметил, что новые обряды привели к существенному повышению расходов на организацию торжеств

ГРОЗНЫЙ, 17 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недопустимыми дорогостоящие свадебные нововведения, которые противоречат религии и национальным обычаям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы, - написал Кадыров.

"Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы", - сказал глава Чечни, добавив, что органы власти в свою очередь будут следить за соблюдением предписанных правил.

По его словам, новые обряды привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб. Кадыров также отметил, что необходимо всячески способствовать образованию семей.

"Со своей стороны мы будем оказывать необходимую помощь нуждающимся в организации торжеств, поскольку семья является основой общества и государства", - сказал он.

Кадыров напомнил, что в Чечне удалось искоренить воровство невесты и другие "ненормальные явления", которые не соответствуют нормам шариата. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичЧечня
© Информационное агентство ТАСС
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