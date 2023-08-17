В 11 районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за сильного дождя

Как сообщили в региональном МЧС, спасатели и техника готовы к ликвидации возможных последствий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели объявили экстренное предупреждение на территории 11 южных и центральных районов Сахалина из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры было направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По данным спасателей, вечером 17 августа и ночью 18 августа на территории Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского, Макаровского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь. 18 августа и на следующий день на реках южной и центральной части Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, возможны выходы воды на пойму.

Сейчас на Сахалине уже идут дожди, дует слабый ветер. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в дневное время поднимется не выше плюс 24 градусов.