Кнайсль заявила, что хочет реализовать проекты в рамках института G.O.R.K.I.

Председатель ЛДПР и глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий после встречи с экс-главой МИД Австрии рассказал, что она намерена реализовать в России проекты "на стыке науки и политики"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что хотела бы объединить науку и реализацию реальных проектов в петербургском центре G.O.R.K.I., который она возглавляет.

"Это институт, который я только что создала [в Петербурге]. G.O.R.K.I. - это аббревиатура: "Геополитическая обсерватория по ключевым вопросам России". Речь ведем об энергетике, о новых союзах, о миграции. Я не хочу делать просто еще один аналитический центр. В очень устоявшемся академическом ландшафте России и так много институтов. Но можно реализовывать хорошие идеи", - сказала она.

Ранее председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после встречи с Кнайсль рассказал ТАСС, что экс-глава МИД Австрии намерена реализовать в России проекты "на стыке науки и политики".

"Я думаю, что Леонид Слуцкий и его роль в Думе в комитете по международным отношениям - это очень хороший мост между людьми, которые занимаются наукой <...>. Я знаю академическую науку, но я также понимаю процесс принятия решений. И нужно найти язык, нужно найти правильный мост, когда вы сможете лучшим образом объединить эти два понятия", - отметила Кнайсль.

Санкт-Петербургский государственный университет в рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года представил Геополитическую обсерваторию по ключевым проблемам развития России "G.O.R.K.I." (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues). Новый центр объединил экспертное сообщество разных факультетов вуза для подготовки аналитики, просветительской и образовательной деятельности в сфере политики РФ.