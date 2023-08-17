Эксперт рассказала о влиянии наводнения на экосистемы прибрежных акваторий Приморья

Как считает замдиректора Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения российской Академии наук Татьяна Орлова, стихийное явление ничего существенно не изменит

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Наводнение в Приморье и выброс в море большого объема загрязненной речной воды существенно не повлияют на экосистемы прибрежных морских акваторий на юге края. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения российской Академии наук, руководитель центра мониторинга вредоносных водорослей и биотоксичности акватории Дальнего Востока Татьяна Орлова.

"Экосистема испытывает очень большие нагрузки, особенно в Амурском заливе, из-за постоянных дождей, из-за аномальной температуры. Но природа к этому приспособлена, конечно, и заморы будут, но она восстановится. Это стихийные, но периодические явления. <...> Я могу сказать, что да, ситуация для экосистем экстремальная, но экосистемы к этому готовы", - сообщила Орлова.

Ситуацию в Амурском заливе она назвала критической и отметила, что он наиболее подвержен негативному влиянию. В заливе Восток Японского моря, куда впадает река Волчанец, ситуация не такая серьезная, здесь есть небольшой вынос мусора, но в целом обстановка нормальная, считает эксперт.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. После этого морская вода у берегов Владивостока стала мутной, в ней появилось большое количество мусора, особенно сильно это заметно в центральной части города на берегу Амурского залива.