Более 80% российских студентов удовлетворены условиями безопасности в вузах

В то же время каждый пятый опрошенный не удовлетворен состоянием ремонта в своем учебном заведении

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 80% российских студентов удовлетворены условиями безопасности в своих вузах, следует из исследования платформы "Неравнодушный человек" совместно с Минобрнауки РФ и комитетом Госдумы по молодежной политике, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие 12 833 студента старше 18 лет во всех регионах РФ.

"Условиями безопасности в учебных заведениях удовлетворены большинство опрошенных российских студентов (82%), недовольны - 8%. Также 72% студентов положительно оценивают состояние ремонта в своих вузах. Этот параметр не устраивает каждого пятого респондента (20%), а 8% не смогли ответить на вопрос", - говорится в исследовании.

Также 64% опрошенных студентов рассказали, что их учебные заведения полностью оснащены компьютерами, проекторами и интерактивными досками. При этом четверть считает, что этого оборудования не всегда достаточно. В то же время, только 3% заявили, что их вуз не оснащен такой техникой, а 8% затруднились ответить на этот вопрос.

"Однако, с оснащением учебными тренажерами и симуляторами уже не все так гладко: всего 38% опрошенных студентов утверждают, что их вузы полностью оборудованы такой техникой, в то время как каждый четвертый (24%) считает, что это оборудование если и присутствует, то только частично. Ситуация с оборудованием для мастерских и лабораторий немного лучше - 48% и 47% респондентов соответственно заявили, что такого оборудования хватает", - отмечается в исследовании.