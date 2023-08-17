Интерес к изучению корейского языка в РФ вырос за год более чем на 100%

Согласно данным исследования, более востребованными стали также китайский и испанский

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Спрос на изучение языков азиатских стран среди россиян в этом году вдвое превысил спрос на европейские языки, в частности, интерес к корейскому языку вырос более чем на 100%, свидетельствуют результаты исследования "Авито услуг", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"За год динамика роста спроса на репетиторов по азиатским языкам в 2 раза превысила спрос на обучение европейским языкам, показала аналитика платформы Авито услуги. Рейтинг языков, спрос на которые вырос за год наиболее активно, возглавили корейский (+113% год к году), китайский (+83%) и испанский (+69%) языки", - говорится в сообщении.

В целом спрос на репетиторов по иностранным языкам за год вырос на 48%, а предложение на сервисе - на 24%. Интерес к изучению английского языка за год вырос на 47%, арабского - на 42%, немецкого и французского на 27% и 26% соответственно.

Согласно данным "Авито услуг", средняя стоимость занятия с репетитором начинается от 600 руб. за часовой индивидуальный урок. При этом отмечается, что конечная стоимость занятий будет зависеть от языка и компетенций репетитора. Например, стоимость урока по китайскому с носителем языка может стоить от 1 500 руб., с начинающим экспертом - от 800 руб.