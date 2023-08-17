Большинство опрошенных россиян считают идеальной семью с двумя детьми

К многодетности положительно относятся 68% респондентов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (60%) видят идеальной семью, в которой есть двое детей. В целом к многодетности относятся положительно 68% россиян, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ (имеется в распоряжении ТАСС).

"Более половины россиян видят идеальной семью, в которой два ребенка (60%). 30% называют идеальной - многодетную семью, где три (26%), четыре (2%), пять или более (2%) детей. Образ многодетной семьи более привлекателен среди обеспеченных россиян (36%) и тех, у кого сейчас уже есть более трех детей (61%). В целом положительно к многодетности относятся 68% россиян. По их мнению, российская общественность позитивно воспринимает семьи с таким статусом", - говорится в результатах исследования.

Исследование показало существенные различия в оценках многодетности у представителей разных возрастных групп. Так, о позитивном образе значительно чаще говорят россияне старше 45 лет (72% против 59% среди молодежи от 18 до 24 лет).

По мнению опрошенных, многодетные семьи сегодня сталкиваются с двумя основными проблемами - это недостаточная жилплощадь, скученность проживания (56%) и большие финансовые затраты на содержание семьи (55%). На втором месте по степени распространенности представлений жителей России о трудностях семей с тремя и более детьми - это высокая нагрузка на родителей, их усталость и частый стресс (33%), а также сложности в том, чтобы дать всем детям достойное образование (31%). На третьем месте, по оценкам респондентов, находятся проблемы с государственной поддержкой таких семей (24%) и сложность для родителей уделить достаточно внимания каждому ребенку (21%). Менее четверти россиян отмечают, что многодетным родителям не хватает времени, чтобы заниматься своими делами и своими интересами (18%).

Как отмечают авторы исследования, представления общественности о проблемах многодетных семей отличаются от того, что говорят люди, имеющие трех и более детей. Те чаще отмечают проблемы со здоровьем у матерей (14%) и нехватку времени родителей на занятие личными делами (25%). В то же время жилищная проблема фигурирует в два раза реже (25% против 56% среди всех россиян).

Всероссийский опрос проведен в июле 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат, статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.