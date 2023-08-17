В Приморье открылась выставка о традициях коренных народов

Она будет работать в ходе Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Выставка "Душа России. Север" открылась на "Улице Дальнего Востока", организованной в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщил ТАСС представитель Росконгресса. Она посвящена культуре, уникальным традициям и самобытности коренных малочисленных народов.

Программа открытия Дома коренных народов Севера продлится два дня. Павильон продолжит работу в ходе Восточного экономического форума. Открытие выставки "Душа России. Север" входит в план мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 году.

"Всероссийская Ассоциация коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока является постоянным участником Арктического совета, и сегодня мы открываем с Министерством [РФ по развитию] Дальнего Востока и Арктики и Росконгрессом выставку, которая станет уникальным событием приближающегося Восточного экономического форума", - сказала на открытии выставки вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, директор АНО "Центр традиционных знаний и языков КМНСС и ДВ" Нина Вейсалова. Приветствие она начала на своем родном на эвенкийском языке.

Она отметила, что Российская Федерация своей ценностью провозгласила многонациональный народ, и представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока являются частью ее достояния.

"Культура коренных народов, которая сегодня представлена на этой уникальной вставке "Душа России. Север", является достоянием всего российского народа. И мы своими традициями и обычаями и своей культурой укрепляем нашу многонациональную дружбу и нравственные основы российского государства", - добавила Вейсалова.

Быт и традиции народов

Павильон представит эстетику прикладного творчества коренных народов с помощью современных архитектурных форм и высокотехнологичных решений. Экспозиция будет разделена на несколько зон. В интерактивной зоне "Знакомство с коренными народами" расположится инсталляция с информацией о каждом коренном малочисленном народе, проживающем в России: численности, языке, религии, быте, традициях, территории проживания. Слева и справа от экрана разместятся две стелы с дополнительной информацией о фольклоре и обычаях малочисленных коренных народов.

В основном зале на мультимедийных экранах будет демонстрироваться фотовыставка, посвященная быту и традициям коренных народов. В зоне туризма гостям расскажут об активном отдыхе и путешествиях по Арктике, а в зоне рыбалки - о традиционном способе морской охоты коренных народов. В сувенирной зоне будут размещены уникальные изделия художественных народных промыслов.

В рамках деловой программы открытия выставки эксперты обсудят вопросы национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Российской Федерации, также запланирован семинар по межнациональным отношениям Приморского края совместно с Ассамблеей народов России в регионе. Кроме того, на полях мероприятия состоится заседание Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации.

Гостям представят презентации, посвященные истории и культуре коренных малочисленных народов Приморского края, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия), Кодекс Северных народов и проекты Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Помимо этого, для посетителей выставки проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и северным танцам, а также концерт творческих коллективов.

Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор выставки "Улица Дальнего Востока" - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.