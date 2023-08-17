В Красноярском крае отменили режим ЧС в лесах

В региональной службе спасения сообщили о стабилизации лесопожарной обстановки

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в лесах, введенный 28 июля на территории Красноярского края, отменен в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки. Об этом сообщила пресс-служба региональной службы спасения.

"Постановлением исполняющего обязанности председателя правительства Красноярского края в регионе отменен режим ЧС в лесах", - говорится в распространенном сообщении.

По данным лесопожарного центра Красноярского края, в регионе стабилизировалась обстановка с лесными пожарами. "На 08:19 (04:19 мск - прим. ТАСС) 17 августа 2023 года на территории края лесных пожаров не зарегистрировано", - говорится в сводке центра.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют наземные группы краевого лесопожарного центра и авиация.