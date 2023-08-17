На Сахалине к 1 сентября планируют открыть пять новых школ

Они должны появиться в Ногликах, Кировском и Шахтерске на Сахалине, а также в Курильске на Итурупе и Головнино на Кунашире

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Строительство сразу пяти новых школ завершено на Сахалине и Курилах (Сахалинская область). Они начнут работу к 1 сентября, сообщил в своем телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

"К 1 сентября свои двери должны распахнуть новые школы в Ногликах, Кировском и Шахтерске на Сахалине, а также в Курильске на Итурупе и Головнино на Кунашире (южная группа Курильских островов). Мало просто достроить эти объекты, они должны получить все необходимые разрешения и сертификаты, для этого необходимо выстроить тесное межведомственное взаимодействие. Бюрократический пинг-понг не должен быть помехой в решении государственных задач", - говорится в сообщении главы области.

Лимаренко добавил, что также недопустимо затягивать процесс с обновлением уже действующих учебных учреждений. В 13 школах подрядчики сейчас завершают капитальный ремонт. По словам губернатора, эти работы должны быть полностью завершены к началу учебного года.

"В целом готовность образовательных учреждений ко Дню знаний в регионе высокая. Приемку прошли 278 школ, детских садов, организаций профессионального и дополнительного образования. На особом контроле вопросы безопасности детей", - добавил глава региона.