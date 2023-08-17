На юбилей Екатеринбурга приедут представители подшефного Свердловской области города ДНР

Делегация из Макеевки примет участие в праздничных мероприятиях, сообщил замминистра культуры региона Сергей Радченко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Делегация Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) - подшефной Свердловской области территории - примет участие в праздничных мероприятиях к 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

"Делегация из Макеевки приедет на юбилейные торжества в Екатеринбург. Они приедут по приглашению главы города, <…> будут знакомиться с городом, будут участвовать в юбилейных мероприятиях на протяжении четырех дней", - сказал он.

Радченко уточнил, что в числе гостей не только чиновники, но и представители различных организаций.

Ранее начальник управления культуры администрации города Илья Марков отмечал, что власти Екатеринбурга ожидают, что на празднование 300-летия города прибудут делегации из Белоруссии, Китая и других стран.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек. Ранее глава города Алексей Орлов сообщил, что на праздновании 300-летия города выступят Леонид Агутин, Пелагея, Клава Кока и Niletto. Среди артистов будут и группа Reflex, балет Аллы Духовой Todes, группа "Банд’Эрос", кроме того, в числе хедлайнеров заявлена певица Валерия.