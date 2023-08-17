На Ямале в 2024 году откроют новое здание центра социального обслуживания

В нем смогут получать услуги одновременно до 100 человек

ТАСС, 17 августа. Новое здание центра "Доверие", где социальные услуги одновременно смогут получать до 100 человек, откроют в начале 2024 года в Салехарде для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пожилым, а также матерям с детьми. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"В Салехарде продолжается строительство нового здания центра социального обслуживания населения "Доверие". Одновременно получать соцуслуги в учреждении смогут до 100 человек. Помощь будут оказывать семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, взрослым и детям с особенностями здоровья, пожилым людям, матерям с детьми", - сказали в пресс-службе с уточнением, что здание планируется открыть в начале 2024 года.

Отмечается, что в центре будут созданы все условия для социальной реабилитации, в том числе появятся изостудия, хореографический, тренажерный и спортивный залы. Для людей с ОВЗ будут работать воздушно-кислородная барокамера, оборудование для эрготерапии, физиооборудование, сенсорные комнаты, вертикализаторы. В здании также оборудуют актовый зал, конференц-зал, лифты. На территории будет спортивная площадка, а также пространство для детей.

Всего в регионе работают 13 государственных организаций социального обслуживания. В учреждениях помогают семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, гражданам с особенностями здоровья и инвалидностью, пожилым людям.