Буддийскому сообществу нужно выступить за построение многополярного мира

Как считает лама Буддийской традиционной сангхи России Дагба Очиров, однополярный мир - путь в бездну невежества, пороков и бездуховности

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Представители буддийских стран, которые собрались на первом Международном буддийском форуме в Улан-Удэ, должны выступить за построение многополярного мирового сообщества, которое позволит установить на планете баланс для процветания. Об этом заявил Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Дагба Очиров на открытии форума.

"Само время требует от нас, буддистов, собраться на международный форум на территории России и сказать свое решительное слово: "Мы - за многополярное мировое сообщество". Ведь только так на нашей планете будет установлен баланс разума и процветания, взаимоуважение народов и конфессий будет истинным и прочным, понимание интересов друг друга не будет лживым. <…> Мы понимаем и знаем, что однополярный мир - это путь в бездну невежества, пороков и бездуховности. Зачем нам такая жизнь?" - сказал Очиров.

Он добавил, что буддизм дает человечеству "дорожную карту" для достижения жизни без войны, без вражды и самоуничтожающей ненависти. "Наш буддийский форум раскрывает миру свой прекрасный духовный "лотос" веры, разума, мудрости, чтобы этот мир увидел, что земля многонациональной и многоконфессиональной России является величайшим источником духа победителей, что она исполнена глубочайшей внутренней силы", - отметил представитель БТСР.

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Монголию, Непал, Индию, Китай, Мьянма, Шри-Ланку, Вьетнам, Таиланд и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ Калмыкии, Тувы, Алтая, Забайкальского края и Иркутской области.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Он проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.