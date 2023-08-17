В Иркутске за сутки выпало 25% месячной нормы осадков

Потоки воды затрудняли движение на городских дорогах

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Иркутске, где накануне дождь не прекращался весь день. Об этом сообщили ТАСС в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Вчера в Иркутске выпало 24 мм осадков, это 25% от месячной нормы", - сказали в УГМС.

Во время дождя сильные потоки воды затрудняли движение на городских дорогах, в некоторых местах не работали светофоры.

Дожди также прошли в близлежащих районах. В связи с осадками, а также увеличением пропуска воды на Иркутской ГЭС резко поднялся уровень воды в реке Иркут в районе села Баклаши. По состоянию на 08:00 (03:00 мск) четверга, уровень составляет 346 см при критической отметке 480 см, прогнозируется его повышение до 450-500 см. Возможно подтопление пониженных участков местности. Главное управление МЧС России по Иркутской области и Шелеховский пожарно-спасательный гарнизон работают в режиме повышенной готовности, в населенные пункты, где есть риск подтопления, передислоцированы силы и средства Шелеховского гарнизона и аэромобильная группировка.

В Иркутске после увеличения расхода воды на ГЭС, связанного с ростом уровня озера Байкал, подтоплены 29 земельных участков и 10 дачных строений в садоводствах. На этих участках никто не проживает.

В четверг по области местами вновь ожидаются сильные дожди, прогнозируются грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с.