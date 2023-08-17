17 августа, 03:02

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 30 градусов

Атмосферное давление в столице составит 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 28 до 30 градусов жары. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 15 градусов.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. 

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