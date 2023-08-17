Дружба с КНР и Монголией поможет строительству буддийских храмов на Алтае

Как сообщил председатель центрального духовного управления буддистов республики Арам Кыпчаков, на Алтае есть только четыре небольших буддистских храма

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Укрепление дружеских связей между Россией, Китаем и Монголией будет способствовать строительству буддийских храмов в Республике Алтай, где живут несколько тысяч верующих. Об этом ТАСС сообщил председатель центрального духовного управления буддистов Республики Алтай Арам Кыпчаков на полях первого Международного буддийского форума.

"У нас в республике живут несколько тысяч буддистов. При этом нам есть куда развиваться в плане строительства новых дацанов (монастырей) и храмов. Пока у нас есть только четыре небольших храма в разных районах Алтая. Мы регулярно обращаемся к нашему правительству, к Хамбо ламе (главе Буддийской традиционной Сангхи России Дамбе Аюшееву) с предложениями о строительстве новых храмов. Уверен, что соседство [Республики Алтай] с Китаем и Монголией будет способствовать созданию таких храмов - ведь мы по-настоящему дружим с нашими братьями [из этих стран], и нам нужна точка опоры", - сказал Кыпчаков.

Он рассчитывает, что участие в Международном буддийском форуме также позволит обратить внимание на этот вопрос.

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Он проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.