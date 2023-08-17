В Туве на фестиваль шаманизма соберутся около 150 шаманов со всей России

Мероприятие будет проходить с 18 по 20 августа

ТАСС, 17 августа. Около 150 шаманов соберутся в Туве на Всероссийский фестиваль шаманизма "Дунгур", сообщили ТАСС в управлении Верховного шамана Тувы и России.

"В Туве с 18 по 20 августа на территории юрточного комлекса "Бий-Хем", который находится рядом с Кызылом, пройдет Всероссийский фестиваль шаманизма "Дунгур" им. М. Б. Кенин-Лопсана. На это мероприятие соберутся около 150 шаманов и представителей других языческих верований со всей России. Так же ждем гостей из Монголии", - сообщили в управлении.

В рамках фестиваля пройдут выставки, научный круглый стол "Шаманизм в Туве". Также шаманы проведут специальные обряды для гостей фестиваля и выберут лучшую шаманскую юрту.

"Задача фестиваля - привлечь внимания к шаманизму как к важному наследию мировой культуры. А тувинские шаманы - это современные носители древнейших знаний предков", - пояснили организаторы.

В Туве зарегистрировано 13 шаманских организаций. Верховный шаман России и верховный шаман Тувы - Кара-оол Допчун-оол находится в республике.