На Сахалине восстановили энергоснабжение населенных пунктов

Жители оставались без электричества из-за аварии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Ремонтные бригады в четверг днем восстановили подачу электричества в населенные пункты на Сахалине, в том числе в Южно-Сахалинск, нарушенную в результате аварии, сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Энергоснабжение восстановлено", - рассказали в компании.

В некоторых населенных пунктах не сработало автоматическое включение, поэтому туда едут ремонтные бригады, чтобы сделать это вручную.

Ранее сообщалось, что из-за аварии без электричества остались жители некоторых населенных пунктов Анивского района на юге Сахалина. Позднее выяснилось, что отключения коснулись еще 10 муниципалитетов Сахалина, в том числе Южно-Сахалинска.