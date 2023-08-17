ОНФ разработал приложение для информирования силовых структур о беспилотниках

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сервис можно использовать на операционной системе Android

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. "Общероссийский народный фронт" разработал мобильное приложении "Радар", с помощью которого можно оперативно передать информацию силовым структурам об увиденных беспилотниках, диверсиях, неопознанных предметах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сегодня "Народный фронт" разработал приложение для смартфонов, которое называется "Радар". Это приложение позволяет передать оперативную информацию в силовые структуры для анализа и быстрого принятия решения. Его можно использовать на операционной системе Android", - написал он в Telegram-канале.

Белгородская область подвергается обстрелам с начала спецоперации, на территории региона установлен высокий - желтый - уровень террористической опасности. "Много происшествий, в том числе и с участием беспилотных летательных аппаратов. Много поступало вопросов всегда, куда нужно звонить, чтобы передать ту или иную информацию. На сегодняшний день мы говорили о том, что необходимо звонить по номеру 122 или обращаться, например, к полицейским, в дежурные службы", - сообщил губернатор.

Однако, по его словам, жители не всегда удовлетворены оперативностью реагирования силовых структур. "Надеюсь, приложение покажет свою эффективность", - добавил Гладков.