Кнайсль призналась, что в моменты переживаний читает Булгакова и Цветаеву в переводе

Бывшая глава МИД Австрии отметила, что большую часть русской литературы читала на французском языке

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС рассказала, что в моменты переживаний читает произведения Михаила Булгакова на немецком языке и Марины Цветаевой на французском.

"Когда переживаю, как и сейчас, читаю много Булгакова на немецком. Марину Цветаеву читаю тоже, по-французски, - сказала она. - Когда я жила во Франции в начале 1990-х годов, там был русский книжный магазин, и я каждый месяц ходила туда за французским переводом. Так что большую часть русской литературы я читала на французском".

Экс-министр также призналась, что пока не побывала в музее Сергея Есенина в Рязанской области. Кнайсль уже несколько недель живет в рязанской деревне Петрушово, куда приехала после Петербургского международного экономического форума. "Еще, что интересно, Борис Пастернак провел два или три месяца в Касимове (город в Рязанской области - прим. ТАСС) с дядей, которого звали господин [Осип] Кауфман, который, скорее всего, был прототипом для доктора Живаго", - отметила бывшая глава МИД Австрии.

"Я совершила ошибку: я восемь раз посмотрела фильм "Доктор Живаго" с замечательным Омаром Шарифом, прежде чем наконец прочитала книгу. А доктор Живаго из книги - это совершенно другой человек. Это нерешительный мужчина, который делает несчастными многих женщин, потому что не знает, как принять решение. А в фильме создается впечатление, что Живаго - это тот, кто сам решает эти вопросы, а не ждет, когда за него решат другие. Поэтому я думаю, что Живаго из книги, мне кажется - я не литературный критик, надеюсь, меня не поймут неправильно - но он, может быть, гораздо более реалистично описывает человека, который сталкивается с несколькими ударами судьбы и тяжким бременем", - поделилась своими впечатлениями Кнайсль.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.