В Краснодарском крае с 2024 года расширят географию курортного сбора

Меру введут в Туапсе, Новороссийске и в трех поселениях в Мостовском районе

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Эксперимент по взиманию курортного сбора в Краснодарском крае демонстрирует практическую эффективность, за время его действия собрано 1,7 млрд рублей, с 2024 года в него войдут еще пять курортов региона. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"В Краснодарском крае эксперимент по курортному сбору успешно реализуется с 2018 года, за это время было собрано 1,7 млрд рублей. Важно, что эти средства направляются исключительно на улучшение курортной инфраструктуры и на благоустройство курортных территорий. По сути, туристы сами "инвестируют" в развитие своих любимых мест отдыха. Эксперимент оказался настолько эффективным, что все больше курортных территорий стремятся участвовать в нем: в следующем году в территорию эксперимента будут включены еще пять курортов Краснодарского края - это города Туапсе и Новороссийск, а также три поселения в Мостовском районе - Мостовское, Псебайское и Ярославское", - сказал Руппель.

Он отметил, что за счет средств курортного сбора в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсинском и Ейском районах строят новые парки и скверы, благоустраивают набережные, устанавливают уличные тренажеры, системы освещения. В 2022 году в данных муниципалитетах на эти цели были потрачены 714 млн рублей за счет средств курортного сбора.

На данный момент в эксперименте по курортному сбору в Краснодарском крае участвуют Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новомихайловское, Шепсинское, Небугское, Джубгское и Тенгинское поселения Туапсинского района, а также Ейское и Должанское поселения Ейского района.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов. Объем курортного сбора на курортах Краснодарского края по итогам 2022 года превысил 747 млн рублей.