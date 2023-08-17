В Хабаровском крае к сентябрю отремонтируют 258 школ

На эти цели выделили почти 200 млн рублей

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы к началу нового учебного года будут проведены в 258 школах в Хабаровском крае. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра образования и науки региона - начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования Виталий Бруцкий.

"1 сентября в крае начнут работу 811 организаций системы образования, в том числе 375 школ. В рамках подготовки к новому учебному году на текущий и капитальный ремонт 258 школ направлено почти 200 млн рублей", - сказал Бруцкий.

Он уточнил, что за счет целевых субсидий из краевого бюджета по госпрограммам обновят 61 школу, на что выделено 102,6 млн рублей. В учреждениях модернизируют систему пожарной и антитеррористической защищенности, капитально отремонтируют крыши и спортивные залы в сельских школах.

Бруцкий добавил, что, помимо этого, в некоторых школах поработают над доступностью инфраструктуры для инвалидов. Планируется также приобрести оборудование для пищеблоков.

Как рассказали в министерстве образования и науки края, в новом учебном году в школьном образовании будут некоторые изменения, которые в том числе затронут и патриотическое воспитание учащихся. Эта работа будет проводиться по нескольким направлениям. В частности, продолжатся внеклассные уроки "Разговоры о важном" - беседы учителя с учениками на определенные темы, например, о символах России, воспитании гражданственности, семейных ценностях.

В министерстве отметили, что в регионе активно развивается Российское движение детей и молодежи. К настоящему моменту создано 198 первичных отделений на базе образовательных организаций. С начала учебного года все школы края приступят к реализации программы социальной активности обучающихся начальных классов "Орлята России". 274 школы за счет средств федеральной субсидии обеспечат комплектами государственной символики, а в 2024 году - все средние образовательные организации.