Всероссийское общество инвалидов заявило, что Россия производит протезы хорошего качества

При этом компании РФ испытывают проблемы с комплектующими для средств реабилитации, отметил председатель ВОИ Михаил Терентьев

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские компании в условиях санкций продолжают обеспечивать людей с инвалидностью протезами хорошего качества, однако они испытывают проблемы с комплектующими для средств реабилитации. Об этом сообщил ТАСС председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Терентьев.

"В условиях продолжающегося санкционного давления защите прав инвалидов необходимо уделять еще больше внимания, чтобы люди не чувствовали, что им чего-то не хватает. <…> Российские протезы давно производятся в России, есть разные протезы от обычных до высокотехнологичных. На рынке сейчас есть протезы российских компаний, они качественные и стоят дешевле зарубежных аналогов", - рассказал собеседник агентства.

Тереньтев отметил, что отечественных компаний-производителей протезов пока немного, но они "успешно протезируют людей", в том числе и бесплатно на основе индивидуальной программы реабилитации из средств федерального бюджета. Глава ВОИ также пояснил, что в протезировании важны подбор изделия, обучение ходьбе и возможность обслуживания протеза в России.

"Скорее есть сложности с комплектующими для протезной индустрии. Так как они в основном импортного производства. Вторая проблема - это цена протезов, многие из них пока еще остаются очень дорогими. Это же касается и ремонта протезов, если они полностью импортные. В этой сфере есть куда расти и развиваться бизнесу, здесь есть хорошие возможности для государственно-частного партнерства", - добавил Терентьев.

Помощь ветеранам

Как отметил Терентьев, в текущих условиях организация также готова содействовать в реабилитации и защите прав участников специальной военной операции (СВО), и такие обращения в ВОИ поступают.

"Сотрудники многих наших первичных и местных организаций ВОИ все это время активно помогают и участникам СВО, и пострадавшим. Все наши организации из различных уголков России оказывают гуманитарную помощь. Совместная работа ради общего дела еще больше укрепила коллективы, где каждый делает, что может - вяжут носки, плетут маскировочные сети, шьют перевязочные материалы, делают своими руками окопные свечи - все это отправляется нашим бойцам", - сказал он.

Всероссийское общество инвалидов отмечает 17 августа свое 35-летие, сейчас в организации состоит 1,5 млн человек. Как рассказал глава организации, в апреле этого года ВОИ расширило сеть и открыло региональные отделения в Луганской и Донецкой народных республиках. В планах создать отделения в Херсонской и Запорожской областях.

"Люди полны созидательной энергии, и я уверен, что ее хватит не только на решение внутренних проблем Донбасса, но и на участие в общероссийских мероприятиях ВОИ. Мы делимся нашим опытом и ресурсами, знаниями по проектной деятельности и другим вопросам, связанным с социальной защитой. В начале лета были организованы поездки представителей новых организаций из ЛНР и ДНР в наши региональные организации, где проходили практические занятия по грантовой деятельности, организации мероприятий, выстраиванию взаимодействия с органами власти, бизнесом", - рассказал Терентьев.

По его словам, СВО наложила определенные ограничения на проведение мероприятий и в приграничных территориях - в Крыму, Белгороде, Курске, Брянске. Некоторые мероприятия поменяли формат или были перенесены. "Работа ВОИ в новых регионах востребована. Инвалидам нужно постоянное внимание и защита как со стороны наших организаций на местах, так и со стороны всего общества. Благодаря поддержке государства мы готовы ко всем вызовам", - сказал глава ВОИ.