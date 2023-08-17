Посол РФ: ситуация с лесными пожарами в Турции практически не затронула туристов из России

По словам Алексея Ерхова, места активного отдыха были вне досягаемости от основных очагов возгорания

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Ситуация с бушующими в Турции лесными пожарами практически не затронула российских туристов. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Действительно, с середины июля в курортной зоне Антальи и Муглы фиксировались различные по своей масштабности очаги возгорания лесных массивов. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе Кемера, где бушевавший в течение трех суток пожар удалось потушить благодаря самоотверженности местных пожарных и экипажей двух самолетов-амфибий БЕ-200ЧС из состава МЧС России. Основной задачей специалистов МЧС России была защита от огня отелей и других объектов инфраструктуры на побережье Турции. Что касается наших туристов, то эта ситуация их, к счастью, практически не затронула. Все места активного отдыха были вне досягаемости от основных очагов возгорания", - рассказал дипломат.

Лесные пожары возникали с начала июля в турецких провинциях, включая Анталью и Муглу. В середине прошлого месяца по указанию президента РФ Владимира Путина в республику для оказания помощи в борьбе с огнем вылетели два Бе-200ЧС. К настоящему времени большинство природных пожаров удалось либо взять под контроль, либо потушить.

В 2022 году Турция особенно сильно пострадала от разгула стихии. Тогда активное участие в тушении лесных пожаров также принимали российские самолеты Бе-200ЧС.