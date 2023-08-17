Экзарх Африки попросил патриарха Кирилла принять меры против раскольника архимандрита РПЦ

Причинами стали совместное служение Кирилла (Говоруна) с украинскими раскольниками и "деструктивная деятельность по подрыву православия", отметил митрополит Клинский Леонид

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид направил обращение на имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о рассмотрении в церковном суде Русской православной церкви дела заштатного клирика Московской епархии архимандрита Кирилла (Говоруна) в связи с его совместным служением с украинскими раскольниками и "деструктивную деятельность по подрыву православия". Об этом сам экзарх сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня мной было отправлено обращение на имя Святейшего патриарха с просьбой о рассмотрении в церковном суде Русской православной церкви дела заштатного клирика Московской епархии архимандрита Кирилла (Говоруна). Порочить Церковь, патриарха, наше Отечество, архиереев и клириков недопустимо никому. За деструктивную деятельность по подрыву православия и российской государственности, сослужение с раскольниками, за ложь и клевету придется ответить", - написал экзарх.

Митрополит Леонид добавил, что оставляет за собой право о подаче соответствующего иска о защите чести и достоинства в судебные инстанции РФ, имея в виду оскорбительные оценки в свой адрес со стороны Говоруна в социальных сетях.

Ранее Союз православных журналистов Украины со ссылкой на миссию "Ставропигия Вселенского патриархата в Украине" сообщил о том, что архимандрит Кирилл (Говорун) провел совместное богослужение в Киеве с представителем Константинополя епископом Команским Михаилом (Анищенко) и "священником" ПЦУ Константином Шевченко. Фотографии с богослужения были опубликованы также в православных телеграм-каналах. Служба состоялась 13 августа в Андреевской церкви, которую Константинопольский патриархат называет своей "ставропигией" (подворьем).

Заместитель председателя епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин, комментируя появившуюся информацию о действиях в Киеве архимандрита Кирилла (Говоруна), в среду заявил ТАСС, что совместное служение клирика Русской православной церкви с представителями Константинопольского патриархата и раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) может повлечь за собой "радикальные меры" вплоть до запрета в служении и извержения из священного сана.

Русская православная церковь в 2018 году разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за легализации им украинских раскольников, что означает в том числе запрет на совместное участие в богослужениях.

Архимандрит Кирилл (Говорун)

Архимандрит Кирилл (Говорун) в 2008-2009 годах возглавлял отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата. Также до марта 2012 года он занимал должность первого заместителя председателя учебного комитета при Священном синоде Русской православной церкви, в то время также являлся членом президиума Межсоборного присутствия РПЦ и научным сотрудником Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

В марте 2022 года Говорун, будучи уже преподавателем Стокгольмской школы теологии (Швеция), сообщил в своем телеграм-канале, что стал одним из составителей декларации с осуждением концепции "Русского мира" и спецоперации РФ на Украине. Документ был подписан рядом западных ученых-богословов и теологов и опубликован на одном из греческих порталов. Первый замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков тогда заявил ТАСС, что указанная декларация не имеет ничего общего с подлинным христианством и является чисто политическим документом.