Глава СПЧ обратился к прокурору Забайкалья из-за новых данных об избиении участника СВО

В СПЧ заявили, что сложившаяся ситуация требует особой тщательности при расследовании уголовного дела

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в прокуратуру Забайкальского края по истории с избиением инвалида специальной военной операции, просит тщательнее изучить обстоятельства случившегося. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

По информации Telegram-канала, Фадеев решил обратиться к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому в связи с тем, что стали известны новые детали преступления. Фадеев сообщает, что обеспокоенные граждане, полагая, что избиение было связано с антивоенными взглядами нападавших, требовали для них сурового наказания, однако впоследствии выяснилось, что потерпевший, ранее судимый за совершение тяжкого уголовного преступления, неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, провоцируя их на ответные действия. Что же касается нападавших, то, по имеющейся информации, они не являются противниками СВО, а напротив, активно участвуют в проведении патриотических акций, указывает Фадеев.

"Сложившаяся ситуация требует особой тщательности при расследовании уголовного дела. Совет просит вас взять расследование под личный контроль", - цитирует Telegram-канал обращение Фадеева.

Ранее следователи установили причастность троих жителей села Нерчинский Завод к избиению двух участников специальной военной операции. Всем троим было предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ и умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества. Двое из них, 19 и 27 лет, были задержаны и заключены под стражу. Третий соучастник, 43 лет, был арестован заочно и объявлен в розыск. Позже он также был задержан. Все трое избили мужчин и повредили автомобиль инвалида специальной военной операции возле кафе в селе Нерчинский Завод.