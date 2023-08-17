В Туве намерены запретить участие в конных скачках детям до 18 лет после смерти ребенка

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что ограничения будут действовать до полной безопасности при организации заездов

ТАСС, 17 августа. Участие в конных скачках в Республике Тыва запретят детям младше 18 лет после смерти ребенка из-за травм, полученных на конных соревнованиях. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Выражаю глубокие соболезнования семье ребенка, которого не стало в больнице в результате травм, полученных на конных скачках. <…> Несмотря на то, что в Туве на законодательном уровне закреплены требования к безопасности наездников, фиксируются случаи травмирования детей. Поэтому принял решение, что с сегодняшнего дня до конных скачек будут допускать спортсменов старше 18 лет. Соответствующий приказ будет издан сегодня", - написал Ховалыг.

По словам главы республики, ограничения действуют до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность при организации заездов. "Поручил региональному Минспорту и Федерации конного спорта начать в Туве подготовку жокеев. С будущего года к скачкам будем допускать спортсменов, прошедших подготовку. Даже если наездник с детства в седле, как многие сельские ребята, ему необходимо будет получить квалификацию", - пояснил Ховалыг.

В Туве 13 августа в честь праздника животноводов проходили традиционные скачки. Во время заезда 15-летний подросток упал с лошади и получил травмы.

Конные скачки очень популярны в Туве. Соревнования по этому виду спорта устраиваются в республике несколько раз в год. Скачки входят в тувинское мужское троеборье.