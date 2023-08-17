Сын Ратко Младича сообщил о состоянии здоровья его отца

Дарко Младич заявил, что бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины сохраняет боевой дух, несмотря на тяжелое состояние здоровья

БЕЛГРАД, 17 августа. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины 81-летний генерал Ратко Младич с выдержкой преодолевает все трудности, несмотря на новые проблемы со здоровьем на фоне слабого сердца. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сын генерала Дарко Младич.

"В настоящее время у него есть определенные дополнительные осложнения на фоне слабого сердца, - отметил Младич. - Но, несмотря ни на что, он держится хорошо".

Дарко Младич также подчеркнул, что его отец всегда превозмогал любые трудности и с достоинством проходил все жизненные испытания. "Он в первую очередь боевой генерал, он научен жизнью преодолевать трудности. Его жизненный путь полон трудностей, но он отличный боец и выносит то, что ему приходится выносить, - подчеркнул Младич-младший. - Я не могу сказать, что ему легко. Но он никогда не жалуется нам, мне даже приходится вытягивать из него, есть ли у него какие-нибудь проблемы".

Сын бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины указал на то, что его отцу придает много сил связь с семьей. "Мы можем видеться через определенное приложение около получаса два раза в неделю. Он находится на связи с семьей, с внуками, с моей мамой, со мной и моей супругой", - сообщил Младич-младший. "Вместе мы становимся сильнее", - добавил он.

"Сейчас мы начинаем процедуру для оформления нового визита [сербских врачей]. При каждом посещении мы должны запускать новую процедуру, чтобы получить разрешение на их приезд, - сообщил он. - В последний раз они приезжали в конце сентября 2022 года".

За время заключения в Гааге Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь. По словам сына генерала, врачи лечили его от приступов сильнейшей боли парацетамолом. На протяжении пандемии к Младичу не допускали членов семьи и адвокатов под предлогом защиты от коронавируса.

Приговор генералу

Генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Апелляционные слушания по делу прошли в Гааге 25-26 августа 2020 года. Защита требовала исправить ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты предложили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура, которая потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

8 июня 2021 года апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор.