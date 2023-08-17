В Токио простились с митрополитом Токийским и всея Японии Даниилом

Литургия и отпевания состоялись под покровительством архиепископа Сендайского Серафима

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Прощание с митрополитом Токийским и всея Японии Даниилом, который умер 10 августа в возрасте 84 лет, прошло в Токийском Воскресенском соборе. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Японии, литургия и отпевания прошли под покровительством архиепископа Сендайского Серафима.

"Много верующих пришло проститься с Даниилом", - отметили в российском дипломатическом представительстве. Позднее в четверг Даниил будет похоронен на Иностранном кладбище в Иокогаме. Накануне в Токио также прошла панихида по Даниилу, на которой от посольства присутствовал временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко.

Архиепископ Серафим Сендайский ранее был избран местоблюстителем митрополичьего престола Японской автономной православной церкви в соответствии с ее уставом. Избрание нового митрополита Токийского пройдет позднее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее выразил соболезнования в связи со смертью митрополита Токийского и всея Японии Даниила. По словам патриарха, Даниил назидал примером своих добродетелей православных христиан Страны восходящего солнца, согревая их своей отеческой любовью. Также предстоятель Русской православной церкви отметил, что в митрополите Данииле ум и обширные познания сочетались с тихим нравом и кротостью.

О митрополите Данииле

Нусиро Икио, будущий митрополит Даниил, родился 5 сентября 1938 года в Японии. В 1962 году окончил факультет французской литературы университета Аити, в 1965-м - Токийскую духовную семинарию, а в 1968 году - Свято-Владимирскую духовную семинарию в Нью-Йорке, где получил степень магистра богословия.

В 1999 году в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры он был пострижен в монашество с наречением имени Даниил в честь святого благоверного князя Даниила Московского.

14 мая 2000 года Даниил был избран митрополитом Токийским и всея Японии, предстоятелем Японской автономной православной церкви.