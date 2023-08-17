Московский патриархат поддержал доработанный законопроект о чайлдфри парламента Башкирии

В новой редакции внесена оговорка об отказе от рождения по медицинским противопоказаниям или религиозными убеждениями

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Доработанный после замечаний духовенства законопроект о чайлдфри, разработанный депутатами Госсобрания Башкирии, получил поддержку Московского патриархата. В документ внесена оговорка об отказе от рождения детей по религиозным убеждениям, сообщила пресс-служба парламента республики.

"В адрес председателя Государственного собрания поступило письмо из московской патриархии, в котором выражена поддержка законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри, внесенного депутатами парламента республики в Госдуму. Напомним, что ранее депутаты направили в Госдуму доработанный проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", а также соответствующее письмо на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказано в сообщении.

Одно из замечаний на первый вариант законопроекта поступило от московского патриархата в части монашества и связанного с ним обета безбрачия. В новой редакции к запрещенной к распространению среди детей информации, пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей, относится только та, не связанная с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями, отметили в пресс-службе.