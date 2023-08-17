17 августа, 06:40,
обновлено 17 августа, 06:55

Путин поручил проработать вопрос распространения опыта Москвы по архитектурным конкурсам

Срок исполнения установлен до 30 декабря

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о распространении в регионах страны опыта Москвы по проведению архитектурных конкурсов.

Читайте также
Путин поручил внести поправки о полном госфинансировании мультфильмов для детейПутин поручил кабмину и властям Якутии обеспечить создание кинопавильона полного циклаПутин поручил рассмотреть вопрос создания Московского международного кинокластера

Такое поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России", сообщается на сайте Кремля.

Срок исполнения установлен до 30 декабря 2023 года.

"Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при участии высших должностных лиц субъектов РФ рассмотреть вопрос о распространении в субъектах РФ опыта города Москвы по проведению архитектурных конкурсов", - говорится в перечне поручений главы государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация