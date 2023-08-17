Путин поручил проработать вопрос распространения опыта Москвы по архитектурным конкурсам

Срок исполнения установлен до 30 декабря

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о распространении в регионах страны опыта Москвы по проведению архитектурных конкурсов.

Такое поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России", сообщается на сайте Кремля.

Срок исполнения установлен до 30 декабря 2023 года.

"Правительству РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при участии высших должностных лиц субъектов РФ рассмотреть вопрос о распространении в субъектах РФ опыта города Москвы по проведению архитектурных конкурсов", - говорится в перечне поручений главы государства.