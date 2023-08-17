В Улан-Удэ делегации восьми стран почтили память участников Великой Отечественной войны

Губернатор Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что гости из Китая, Шри-Ланки, Таиланда, Мьянмы, Камбоджи, Непала, Лаоса и Монголии возложили цветы на Мемориале Победы и у памятника Рокоссовскому

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Представители восьми стран, которые приехали на первый Международный буддийский форум в Бурятию, почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Бурятии Алексей Цыденов.

"Наши гости, прибывшие на Международный буддийский форум, почтили в Улан-Удэ память погибших в Великой Отечественной войне. Почетные гости из Китая, Шри-Ланки, Таиланда, Мьянмы, Камбоджи, Непала, Лаоса и Монголии возложили цветы на Мемориале Победы и у памятника Константину Константиновичу Рокоссовскому. Наглядный пример международной солидарности и развития добрососедских международных отношений", - написал Цыденов.

Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвуют гости из 13 стран, включая Вьетнам, Индию, Китай, Монголию, Мьянму, Непал, Таиланд, Шри-Ланку и другие. Всего более 80 иностранных участников, в числе которых - проректоры буддийских университетов Китая, Монголии, представители научных и общественных организаций, монахи Шаолиньского монастыря. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Калмыкии, Тувы, Забайкальского края и Иркутской области.

Инициатором проведения форума является Глава Бурятии Алексей Цыденов, мероприятие организовали при поддержке президента Владимира Путина. Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. Целью форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Он проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.