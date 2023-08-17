В День государственного флага на ВДНХ пройдут исторические викторины и экскурсии

В частности, посетители смогут сыграть в лапту и раскрасить большой триколор

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Посетители ВДНХ в День государственного флага Российской Федерации, 22 августа, смогут поучаствовать в исторической викторине и экскурсии, увидеть выступление всадников, послушать стихи в исполнении роботов и узнать удивительные факты о космосе, сообщается на портале мэра Москвы.

"Кого считают автором триколора, где впервые был поднят этот флаг, и какое отношение к нему имеет кораблестроение, можно узнать на мероприятиях ВДНХ, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации. Они пройдут 22 августа в нескольких павильонах выставки. Сыграть в лапту, раскрасить большой триколор и поучаствовать в викторине можно будет на выставке достижений робототехники "Робостанция", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Центре национальных конных традиций на выводном круге всадники Кремлевской школы верховой езды покажут авторскую программу. Они продемонстрируют владение различными видами традиционного казачьего оружия и джигитовку.

Также в честь праздника горожан и гостей Москвы ждет концерт в "Лужниках". Свои программы подготовили библиотеки, культурные центры и музеи.

День государственного флага РФ был утвержден в 1994 году, хотя сам триколор имеет более давнюю историю. По мнению историков, впервые он упоминается в 1669 году в указах царя Алексея Михайловича Романова. Тогда на воду был спущен парусный фрегат "Орел", на борту которого подняли этот флаг. Российскому триколору 22 августа исполняется 354 года.