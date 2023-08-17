Президент отметил роль буддизма в формировании единого, сплоченного народа России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Международного буддийского форума, проходящего в Улан-Удэ, отметив большое влияние культуры и традиций буддизма на становление России как многоконфессионального и многонационального государства.

"Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплоченного народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Сегодня представители регионов, жители которых традиционно исповедуют буддизм, вносят героический вклад в решение задач специальной военной операции, а их родные и близкие в тылу поддерживают своих защитников, уделяют неустанное внимание помощи раненым и семьям погибших воинов", - подчеркивается в приветствии Путина.

"Отрадно, что нынешнее поколение последователей этой древней религии бережно хранит ее непреходящие ценности, богатейшее историческое, культурное наследие предков, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, упрочение мира и согласия в стране", - отметил президент.

Деятельность буддийской общины России помогает укреплению международных контактов, говорится в послании главы государства. "Об этом убедительно свидетельствует ваш форум, собравший участников из разных государств", - указывается в приветствии президента.

Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдет в атмосфере дружбы и взаимоуважения, станет площадкой для обсуждения широкого круга проблем, связанных с развитием буддизма, его философии и практики. Он пожелал участникам форума успешной работы и всего самого доброго.

О форуме

Международный буддийский форум проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. На мероприятие приглашены гости из 13 стран, в нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ Алтая, Забайкальского края, Иркутской области, Калмыкии, Тувы. Организаторы мероприятия - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.