В Приморье направили 70 тонн гуманитарной помощи из Белоруссии

В составе гуманитарного груза - бензиновые насосные установки, дизельные генераторы, одежда и обувь, продукты, детское питание и лекарства

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Самолет из Белоруссии должен доставить в пострадавший от паводка Приморский край 70 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Груз собран по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Сейчас мы ждем борт с огромным грузом из Республики Беларусь, организованный по личному поручению президента Александра Лукашенко. Это более 70 тонн гуманитарной помощи. Наедине с бедой мы не остались. Поэтому хочется сказать огромное спасибо всем, кто оказывает сегодня помощь Приморью", - цитирует пресс-служба председателя правительства Приморья Веру Щербину.

По ее словам, в составе гуманитарного груза - бензиновые насосные установки, дизельные генераторы, одежда и обувь, продукты, в том числе сгущенное молоко, тушенка, детское питание, а также лекарства. Свою помощь краю уже прислали Сахалин, Хабаровский край, Якутия и Еврейская автономная область.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 82 участков дорог, от сообщения вода отрезала 66 населенных пунктов, без света остались более 20 тыс. человек.