В сквере на Ленинском проспекте в Москве появится каменистый цветник из 33 валунов

Цветник будет состоять из двух частей площадью почти 10 и 30 кв. м

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Рокарий - каменистый цветник, состоящий из 33 валунов и многолетних растений разных сортов, появится в сентябре в сквере между домами 69 и 73/8 на Ленинском проспекте в Москве. Его создадут в рамках комплексного благоустройства участка Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта, сообщается на портале мэра столицы.

"Сейчас в сквере растут взрослые деревья, разбит газон. Местные жители обратились с просьбой сохранить существующие зеленые насаждения и высадить новые. Чтобы создать красивый ландшафтный дизайн и уютные места для отдыха, решено было обустроить рокарий - каменистый цветник, в котором преобладают многолетние растения разных сортов. В нем будет использовано 33 валуна: 30 - диаметром 20-40 см, два - 40-60 см и один - 60-80 см", - приводятся слова замруководителя городского департамента капитального ремонта Михаила Никифорова.

Рокарий будет состоять из двух частей площадью почти 10 и 30 кв. м. По периметру цветника сделают обрамление из пониженного бордюрного камня. Прилегающую территорию выложат гранитной плиткой и приведут в порядок существующий газон. Растения высаживаются среди валунов. Они подбираются так, чтобы создавать гармоничные цветовые сочетания. При выборе растений учитывается также непрерывность цветения: одни многолетники сменяют другие. Всего их будет около 150, добавил Никифоров.

На портале отмечается, что цветение будет начинаться в апреле - мае: распустятся белые цветы пахизандры верхушечной и ясколки Биберштейна. В июне придет время для бело-розового кизильника, флокса шиловидного и астильбы Арендса. В июле горожан будут радовать нежно-розовая спирея, ярко-розовая камнеломка Арендса и фиолетовые колокольчики. В августе настанет очередь темно-фиолетового шалфея дубравного. А попрощаются с летом в сентябре бело-розовые цветы флоксов. Вечерами освещать территорию будут фонари высотой 5 м.