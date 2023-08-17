В Москве смогут узнать статус заявления в имущественно-земельной сфере по почте

За три месяца горожане получили уже более 82 тыс. уведомлений

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Жители Москвы смогут узнать статус своего обращения по имущественно-земельной сфере по электронной почте, всего таких писем уже было отправлено более 82 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Департамент городского имущества перешел на новый формат оповещения граждан о статусе их обращений в ведомство. Теперь москвичи получают информацию обо всех этапах работы с их заявлением по электронной почте", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что ежемесячно по различным каналам связи в ведомство от граждан поступает большое количество обращений в имущественно-земельной сфере. Для удобства москвичей им направляются уведомления о статусе работы с их заявлением - что оно получено, зарегистрировано, принято к рассмотрению или готов ответ.

"До недавнего времени рассылка велась только по смс, что было не всегда удобно, поскольку не все граждане оставляют номер телефона. Поэтому от москвичей поступали запросы о статусе рассмотрения их заявок. В мае этого года мы модернизировали систему оповещения: теперь рассылка приходит и по электронной почте на адрес, указанный заявителем в обращении. За три месяца горожане получили уже более 82 тыс. таких уведомлений", - уточнил Гаман.

Сейчас в департамент городского имущества можно обратиться одним из трех способов: при помощи сервиса "Электронная приемная" на официальном портале mos.ru, а также отправить бумажный документ по почте или опустить его в ящик для обращений, установленный в службе одного окна департамента. Если в обращении указан адрес электронной почты, то все сообщения будут поступать на него.