В Москве уровень безработицы достиг рекордно низких показателей за последние 10 лет

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сегодня в Москве количество предложений от работодателей превышает число соискателей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве сократился до 0,33%, этот показатель стал самым низким за последние десять лет. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва входит в тройку регионов-лидеров России с самым низким уровнем безработицы. Столичный рынок труда успешно преодолел все вызовы и сохранил стабильность. Сегодня безработица находится на историческом минимуме - 0,33%. Это рекордно низкие показатели за последние десять лет. Число официально зарегистрированных безработных составляет 23,9 тыс. человек", - сказала Ракова.

По ее словам, сегодня в Москве количество предложений от работодателей превышает число соискателей. В агрегированной базе службы занятости размещено более 450 тыс. вакансий в различных отраслях экономики. На одного соискателя приходится свыше 18 вакансий.