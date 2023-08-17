На Мауи один из маршрутов эвакуации во время пожаров был заблокирован техникой

Компания Hawaiian Electric проводила ремонтные работы на пути из Лахайны, передает NBC

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Основной маршрут эвакуации из городка Лахайна на острове Мауи (штат Гавайи) после начала лесных пожаров был частично заблокирован техникой компании Hawaiian Electric, которая проводила ремонтные работы. Об этом сообщила телекомпания NBC.

"Они блокировали единственный выход своими большими грузовиками <...>. Одно дело, если они просто убирали оборванные линии электропередачи, чтобы пропустить нас. Но их грузовики стояли на нашем пути, они пытались починить столбы, заменить их", - приводит телекомпания слова местных жителей, которые оказались заблокированными, когда уезжали из города после начала частичной эвакуации. "Когда у вас есть тысячи людей в машинах, пытающихся сбежать [от огня], надо придумать что-то еще. Это был наш спасательный круг, путь к отступлению, и вы отрезали нас от него. Другого выхода не было", - сказала одна из местных жительниц.