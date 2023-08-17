В Москве одобрили размещение транспортной инфраструктуры для обслуживания электродепо

Для завершения реконструкции электродепо внесены изменения в правила землепользования и застройки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили размещение объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания электродепо "Владыкино". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город одобрил размещение объектов железнодорожной инфраструктуры и внеуличного транспорта по адресу: Сигнальный проезд (рядом с электродепо "Владыкино", СВАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что на земельном участке площадью около 1 га в настоящее время расположены железнодорожные пути в электродепо "Владыкино". Для завершения реконструкции электродепо внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Электродепо "Владыкино" открыто в 1991 году, обслуживает Серпуховско-Тимирязевскую линию. Это единственное депо в Москве, над парковыми путями которого проходит автодорога (Сигнальный проезд).