17 августа, 07:28

В Москве одобрили размещение транспортной инфраструктуры для обслуживания электродепо

Для завершения реконструкции электродепо внесены изменения в правила землепользования и застройки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили размещение объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания электродепо "Владыкино". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город одобрил размещение объектов железнодорожной инфраструктуры и внеуличного транспорта по адресу: Сигнальный проезд (рядом с электродепо "Владыкино", СВАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что на земельном участке площадью около 1 га в настоящее время расположены железнодорожные пути в электродепо "Владыкино". Для завершения реконструкции электродепо внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Электродепо "Владыкино" открыто в 1991 году, обслуживает Серпуховско-Тимирязевскую линию. Это единственное депо в Москве, над парковыми путями которого проходит автодорога (Сигнальный проезд). 

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