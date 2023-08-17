Учебные программы строительных колледжей Москвы станут более практико-ориентированными

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина, это позволит студентам с первого курса начать знакомиться с организациями отрасли и будущей профессией не только в теории, но и на практике

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Профильные колледжи Москвы опробуют новые подходы к организации практической подготовки будущих строителей. Под запросы работодателей строительной отрасли переработано 19 направлений подготовки кадров, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

"Реализация программы устойчивого развития экономики города и удовлетворение потребности в подготовке кадров строительной отрасли повлекли за собой разработку и внедрение новых образовательных программ среднего профессионального образования по строительным профессиям и специальностям. Одними из новаций данных программ являются уменьшение срока обучения и практико-ориентированность, которая позволит студентам колледжей уже с первого курса начать знакомиться с организациями отрасли и будущей профессией не только в теории, но и на практике", - приводятся слова руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина.

Так, в этом году в образовательном комплексе градостроительства "Столица", колледже современных технологий имени М. Ф. Панова и Московском колледже архитектуры и градостроительства по новым программам начнут обучаться более 2 тыс. студентов. Среди самых востребованных профессий и специальностей - мастер общестроительных работ, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования и другие.

"Учитывая особенности объектов строительства и их повышенную опасность для несовершеннолетних обучающихся колледжей, предлагаются альтернативные варианты прохождения практики в строительных организациях и рассматривается возможность проведения практических занятий на оборудованных площадках: мастерских, лабораториях и полигонах колледжей силами ведущих специалистов строительных компаний, а также проведение ознакомительных экскурсий и подобных мероприятий на действующих объектах. В настоящее время работа в этом направлении ведется со специалистами "Академии Мосинжпроект", ООО "Прайдекс Констракшн" и ООО "ГС-Констракшен". Разрабатываются дорожные карты по взаимодействию, определяется потребность в квалифицированных специалистах для проведения занятий с будущими строителями", - добавил глава департамента.