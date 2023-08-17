Победители программы "Миллион призов" смогут посетить 50 музеев и театров Москвы

Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москвичи - победители программы "Миллион призов" смогут посетить 50 музеев и театров столицы. Для этого нужно обменять выигранные баллы акции #ВыбираемВместе2023 на билеты, сообщается на портале мэра Москвы.

"В этом году к программе "Миллион призов" присоединилось 50 культурных учреждений столицы, среди которых музеи, Театр на Таганке, "Современник", Московский зоопарк. Стать участниками акции #ВыбираемВместе2023 смогут жители столицы, принявшие участие в электронном голосовании (онлайн или с использованием терминала на избирательном участке) на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов. За призовые баллы также можно будет попасть в музеи, среди которых Дарвиновский музей, Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", усадьба Кусково", - говорится в сообщении.

Победители смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю) и обменять их на покупки у партнеров программы. Всего предусмотрено 2,3 млн призов. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. На странице акции #ВыбираемВместе2023 размещена информация о порядке и сроках ее проведения, партнерах, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.