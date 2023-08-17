Путин поручил рассмотреть вопрос создания вуза на базе Палехского художественного училища

Доклад президенту должны представить до 30 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился к концу сентября рассмотреть вопрос о создании вуза на базе Палехского художественного училища имени М. Горького для сохранения народных художественных промыслов. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Минкультуры России совместно с Минобрнауки России и правительством Ивановской области в целях сохранения народных художественных промыслов, в том числе традиций палехской росписи, рассмотреть вопрос о создании образовательной организации высшего образования на базе федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Палехское художественное училище имени М. Горького", - говорится в документе.

Доклад президенту должен быть представлен до 30 сентября 2023 года. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

В июле статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная сообщала, что большинство выпускников федеральных творческих образовательных учреждений, обучавшихся в сфере народных художественных промыслов, устраиваются по специальности, в том числе находят работу выпускники Палехского училища. По ее словам, образование в этой сфере на федеральном уровне осуществляют 10 творческих образовательных учреждений, по программам повышения квалификации в прошлом году отучились более 860 человек, а в этом году обучение пройдут более 580.