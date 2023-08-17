17 августа, 07:33

Народный фронт презентовал приложение для быстрого реагирования на замеченные беспилотники

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что приложение "Радар" будет с помощью местных жителей способствовать повышению безопасности в городах РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Народный фронт презентовал первое в РФ мобильное приложение "Радар" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы, передает корреспондент ТАСС.

По словам разработчиков приложения, в случае обнаружения подозрительных беспилотных летательных объектов или диверсионных групп пользователь через "Радар" сможет сфотографировать то, что он увидел, и моментально отправить фото ответственным службам для проверки и принятия мер.

Как отметил во время презентации губернатор Курской области Роман Старовойт, приложение "Радар" будет с помощью местных жителей способствовать повышению безопасности в городах России.

Скачать приложение на данный момент могут только пользователи Android через магазины GooglePlay и RuStore. Компания Apple пока не дала согласия на распространение приложения, отметили разработчики.

Идея создания "Радара" появилась у участников сообщества "Кибердружина Народного фронта" на фоне участившихся атак украинских беспилотных летательных аппаратов на территории РФ и случаев проникновения диверсионных групп.

В мероприятии приняли участие руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Курской области Роман Старовойт, представители Минобороны. 

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