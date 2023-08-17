Астраханская область направила на обустройство подшефной территории ЛНР 300 млн рублей

Губернатор региона Игорь Бабушкин также сообщил, что для жителей ЛНР реализуют несколько специальных проектов: летнее оздоровление школьников, диспансеризация населения, профессиональная переподготовка педагогических кадров

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Астраханской области в 2023 году направили на ремонтно-восстановительные работы подшефного Кременского района Луганской Народной Республики (ЛНР) 300 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

"Проверил ход работ по восстановлению инфраструктуры нашего подшефного Кременского района ЛНР. С главой Луганской Народной Республики Леонидом Ивановичем Пасечником обсудили планы по развитию района. Только на ремонтно-восстановительные работы мы направили в этом году 300 миллионов рублей из резервного фонда Астраханской области", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что также для жителей подшефной территории реализуются специальные проекты. Речь идет о летнем оздоровлении школьников, диспансеризации местного населения, профессиональной переподготовке педагогических кадров. Кроме того, в ЛНР от региона был передан мобильный МФЦ, а также на этапе закупки находится быстровозводимая врачебная амбулатория.

Астраханская область участвует в восстановлении разрушенной инфраструктуры Кременского района ЛНР. 19 августа 2022 года власти региона подписали правительственное соглашение о сотрудничестве с администрацией района ЛНР по всесторонней поддержке муниципалитета.