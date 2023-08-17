Изделия народных промыслов будут дарить участникам государственных конкурсов

Владимир Путин поручил правительству и АСИ "рассмотреть вопрос об определении территорий, в пределах которых развиваются народные художественные промыслы, для создания объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц и иных средств размещения, объектов общественного питания, мастерских для проведения мастер-классов"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти РФ будут создавать туристическую инфраструктуру на территориях развития народных художественных промыслов, а изделия мастеров планируют использовать для награждения участников государственных конкурсов и выставок. Такие пункты содержатся в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству России и Агентству стратегических инициатив (АСИ) поручено "рассмотреть вопрос об определении территорий, в пределах которых развиваются народные художественные промыслы, для создания объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц и иных средств размещения, объектов общественного питания, мастерских для проведения мастер-классов". Это должно быть сделано для развития внутреннего туризма, указано в документе.

В свою очередь, управлению делами президента РФ при участии АСИ поручено "рассмотреть вопрос об использовании изделий народных художественных промыслов для награждения победителей и (или) участников проводимых государственными органами конкурсов, выставок и иных мероприятий". Доклад по этому пункту президент ожидает до 30 сентября.

Поручения даны по итогам посещения Путиным 30 мая выставки в культурно-образовательном кластере в центре "Зотов" на Ходынке. Тогда, в частности, он ознакомился с работами мануфактуры "Часы Палех". Ее основатель Анна Нестерова попросила использовать продукцию народных художественных промыслов для сувениров. "Для подарков. Точно", - поддержал ее глава государства, пообещав дать соответствующую команду управлению делами президента.

Путин тогда поддержал еще одно предложение Нестеровой - закрепить в законодательстве право использования географических наименований в торговых марках местных народных художественных промыслов. "Я понимаю, о чем вы говорите, подделок можно сколько угодно изобрести. Согласен", - сказал президент.

Этот пункт также отражен в опубликованном перечне поручений: правительству и АСИ необходимо до 30 декабря "рассмотреть вопрос о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на обеспечение возможности и определение порядка использования географических наименований при регистрации средств индивидуализации (в том числе товарных знаков, знаков обслуживания, коммерческих обозначений)".