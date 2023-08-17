Кравцов сообщил, что результаты рейтинга российских колледжей представят в ноябре

Министр просвещения отметил, что задача рейтинга - увидеть сильные стороны, транслировать и распространять этот опыт на другие колледжи

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Результаты рейтинга эффективности российских колледжей будут представлены в ноябре на чемпионате "Профессионалы" в Санкт-Петербурге, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Что касается рейтинга, основные подходы мы представим 21 сентября, окончательные результаты - на чемпионате "Профессионалы", который пройдет в ноябре в рамках недели промышленника в Петербурге, мы этот рейтинг делаем вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП)", - сказал он, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Он отметил, что задача рейтинга - увидеть сильные стороны колледжей, транслировать и распространять этот опыт на другие колледжи. "И там, где нужна поддержка, методическая и финансовая, инвестиционная, чтобы выпускник школы, который становится студентом колледжа, везде получал качественное образование с гарантированным трудоустройством", - добавил он.

О разработке рейтинга глава Минпросвещения РФ сообщил на Петербургском международном экономическом форуме. Он уточнял, что показатели рейтинга будут отражать в том числе показатели, связанные с материально-технической базой, качеством кадров и образовательными результатами. Также обсуждается включение в систему оценок вопросов, связанных с учебной деятельностью, в том числе с наличием медиацентров.